Flash Essais Libres 2 du WTCR : Vervisch au top, une seconde sépare le top 16

Frédéric Vervisch a terminé à la première place des Essais Libres 2 de la WTCR Race of China-Wuhan alors qu'une petite seconde séparent les 16 premiers alors que les pilotes du peloton du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO continuent de prendre leurs marques sur le Wuhan International Street Track ce vendredi après-midi.

Le pilote du Audi Sport Team Comtoyou, Frédéric Vervisch Vervisch, devance de 0,143 seconde environ la Cupra TCR du Team OSCARO by Campos Racing pilotée par Pepe Oriola sur ce circuit de 2.984 km alors que Gordon Shedden, de l'équipe Audi Sport Leopard Lukoil Team, a conclu à un prometteur troisième rang. Les pilotes Comtoyou Nathanaël Berthon et Aurélien Panis viennent ensuite, confirmant la bonne forme des Audi sur le circuit urbain chinois ce week-end.



