Flash Essais Libres 2 : Ehrlacher sonne la charge française

Ehrlacher s’est montré le plus rapide dans les derniers instants de la séance de 30 minutes. Sa Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport s’est montrée seulement 0,144 secondes plus rapide qu’Aurélien Comte du DG Sport Compétition et de sa PEUGEOT 308TCR.

«C’est ma première fois ici et c’est génial», a déclaré Ehrlacher. «Cela a l’air de convenir à notre voiture après les week-ends difficiles que nous avons connus. Avec deux sessions qualificatives, nous avons un après-midi occupé. L’équipe a travaillé dur, alors merci à eux. ”

Son coéquipier argentin Esteban Guerrieri s’est infiltré au milieu d’un contingent français au sommet des chronos avec le troisième meilleur temps. Il termine juste devant Jean-Karl Vernay du Audi Sport Leopard Lukoil Team, Yvan Muller dans sa Hyundai i30 N TCR du YMR et l’Audi RS 3 LMS Comtoyou Racing de Nathanaël Berthon.

Le top 12 est séparé d’une seule seconde avec, une fois de plus, un mélange de marques qui composait la première moitié de la feuille des temps.

Pepe Oriola du Team OSCARO by Campos Racing était le pilote le plus rapide des Cupra TCR, se classant septième, devant Thed Björk du YMR et Mehdi Bennani du Sébastien Loeb Racing sur sa Volkswagen Golf GTI TCR. Gabriele Tarquini, le leader du WTCR OSCARO, complète le top 10 sur sa Hyundai du BRC Racing Team, juste devant son coéquipier Norbert Michelisz.

Tiago Monteiro a continué à impressionner sur son retour plein d’émotion en compétition et a même dominé le début de la séance. Il termine 15e sur sa Honda Boutsen Ginion Racing.

La séance a été interrompue par un drapeau rouge à neuf minutes de la fin, après que Kevin Ceccon a tapé une pile de pneus à la chicane et endommagé sa roue avant droite. «J’ai été le plus rapide dans les secteurs 1 et 2 et tout s’est bien passé jusqu’au dernier virage», a-t-il déclaré avec un sourire. «J’ai heurté la pile de pneus alors que je tournais encore. Je dois juste répéter cette performance en qualifications – mais pas ce dernier virage. »

La première séance de qualification de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan se tiendra à 13h00 heure locale.

