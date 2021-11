Norbert Michelisz a signé le meilleur chrono de la seconde séance d'essais libres de la WTCR Race of Italy, alors que les pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup peaufinaient leurs préparatifs en vue des qualifications sur l'Adria International Raceway.

Le pilote du BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse a réalisé son meilleur temps en 1m49.775s dans les derniers instants de la séance de 30 minutes, sa Hyundai Elantra N TCR équipée de Goodyear devançant in extremis la Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR de Santiago Urrutia. L'Uruguayen n'était au final que 0,055s plus lent que le Hongrois, les 11 premiers étant séparés par moins d'une seconde sur le circuit italien long de 3,745 km.Gilles Magnus, qui avait été le plus rapide lors de la première séance d'essais libres, était cette fois-ci troisième sur son Audi Sport RS 3 LMS de l'équipe Comtoyou, devant l'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team de Jean-Karl Vernay. Les Lynk & Co de Thed Björk et du Goodyear #FollowTheLeader [le leader du championnat] Yann Ehrlacher venait ensuite.Le héros local Gabriele Tarquini a fait un tête-à-queue mais a tout de même signé le septième temps, devant l'Audi de Frédéric Vervisch, la Honda Civic Type R TCR ALL-INKL.DE Münnich Motorsport d'Attila Tassi et Nathanaël Berthon qui complète le top 10.Yvan Muller se classe 11e sur sa Lynk & Co, devant Néstor Girolami (Honda), Esteban Guerrieri (Honda), Tom Coronel (Audi) et Tiago Monteiro (Honda). Comme lors de la première séance, Rob Huff a été le meilleur des CUPRA Leon Competición de Zengő Motorsport en 16e position.Le début des qualifications du WTCR Race of Italy est prévu à 15h30, heure locale. Cliquez ICI pour savoir comment les regarder en direct.