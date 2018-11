Flash Essais Libres 2 WTCR : Huff en grande forme à Macao

Rob Huff a rappelé pourquoi il était réputé comme le Roi de Macao en signant le meilleur chrono des Essais Libres 2 de la WTCR Race of Macau.

Le pilote du Sébastien Loeb Racing, qui vise une 10e victoire sur le Circuito da Guia (6,12 km), a dominé la majeure partie de la séance de 30 minutes. Mais après que plusieurs autres pilotes se sont portés aux avant-postes lors des dernières minutes, Huff est allé chercher encore davantage de performance dans sa Volkswagen Golf GTI TCR pour établir un chrono éblouissant de 2m29.766.



«Ce fut un bon tour», a déclaré Huff à sa descente de voiture. «Le chrono est excellent mais il nous reste encore beaucoup à faire, ce qui me réjouit vraiment. C’est la preuve de l’excellent travail que l'équipe a accompli cette année. Nous avons amélioré la voiture depuis ce matin, mais nous allons examiner les données et travailler avec l’équipe. Voyons ce que demain apportera. "



Yann Ehrlacher, qui défend les couleurs de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, s’est positionné comme le plus proche rival de Huff, sa Honda Civic Type R TCR comptant au final un retard de 0.533s sur la Golf. Yvan Muller, l'oncle d'Ehrlacher, a terminé troisième au volant de sa Hyundai i30 N TCR de sa propre équipe, YMR, alors qu'il tentera d'aller chercher le titre WTCR OSCARO face au leader du championnat, Gabriele Tarquini, ce week-end.



Jean-Karl Vernay, qui a été le plus rapide lors des essais libres 1, a de nouveau affiché un bon rythme pour se classer quatrième au volant de sa RS 3 LMS du Audi Sport Leopard Lukoil Team. Il devance Mehdi Bennani et sa Golf GTI SLR, le pilote marocain ayant signé le cinquième temps.



Esteban Guerrieri a montré que le week-end du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport pourrait être solide avec une autre bonne performance sur sa Honda. Il a conclu au sixième rang devant un autre adversaire pour le titre, Thed Björk, dans sa Hyundai YMR.



Norbert Michelisz, du BRC Racing Team, septième au championnat et toujours en lice mathématiquement pour la couronne mondiale, a pris la huitième place, juste devant son coéquipier Tarquini, qui semblait plus compétitif dans cette session que dans la première.



La Honda de Ma Qing Hua complète le top 10 devant Timo Scheider et le vainqueur de Suzuka, Kevin Ceccon (Alfa Romeo Giulietta TCR Team Mulsanne).



Pepe Oriola, un autre des sept prétendants au titre, était 13e. Nathanaël Berthon, du Comtoyou Racing, a devancé la Cupra TCR du Team OSCARO by Campos Racing pilotée par John Filippi.



L'ancien vainqueur du Grand Prix de Macao, André Couto, a été le meilleur des wildcards lors de cette séance. Sa Honda du MacPro Racing s'est classée 24e. Il devançait Filipe Souza (Audi RS 3 LMS) du Champ Motorsport et Kevin Tse du Teamwork Motorsport.



La Première qualification de la WTCR Race of Macau, dernière étape du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO - auront lieu vendredi à 08h50 heure locale et la seconde qualification se tiendra à partir de 13h35.

