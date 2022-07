Norbert Michelisz a réalisé tardivement un tour rapide pour terminer en tête la seconde séance d’essais libres de la WTCR Race of Italy, les équipes de la WTCR – FIA World Touring Car Cup finissant de se préparer pour les qualifications sur l’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi.

Le pilote de la BRC Hyundai N Squadra Corse a signé un temps de 1m15.321s sur son Elantra N TCR pour battre son équipier et Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat) Mikel Azcona de seulement 0.067s. Au terme des 30 minutes, le top 15 se tenait en 0.881s.



“Le ressenti est bon, mais il faut savoir que nous utilisions des pneus usés – ce que les autres, à ce que j’en sais, ne faisaient pas”, a dit Michelisz.“C’est un peu opaque pour l’instant, mais je pense que nous avons une chance de finir dans le top 10. Cela ne doit pas être considéré comme les positions des qualifications. Nous disposons d’une bonne base et la voiture fonctionne bien. La chaleur est éprouvante, mais on doit s’y habituer. On a eu ça plein de fois dans le passé. Pour l’instant, tout va bien. J’attends maintenant avec impatience les qualifications.”



Azcona s’est fait une belle frayeur en sortant large à la sortir du virage n° 8 et l’entrée du virage n° 9.“Il est passé tout près d’un accident”, a dit son team manager Gabriele Tarquini.“Nous essayons de régler la voiture pour les qualifications, nous sommes donc très proches de la limite et parfois au-delà de la limite.”



Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport), qui s’était montré le plus rapide de la première séance, a pris cette fois la troisième place au volant de son Audi RS 3 LMS. Il a précédé Mehdi Bennani, sur une autre Audi, alors que Néstor Girolami a terminé cinquième avec sa Honda Civic Type R TCR d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Thed Björk (Cyan Performance) a placé la plus véloce des Lynk & Co en sixième position, devant Attila Tassi et sa Honda du LIQUI MOLY Team Engstler. Esteban Guerrieri, équipier de Girolami sur une autre Civic, s’est classé huitième alors que Tom Coronel (Audi) et Tiago Monteiro (Honda) ont complété le top 10.



Le champion WTCR en titre, Yann Ehrlacher, a terminé 11e devant Gilles Magnus (Audi), Santiago Urrutia (Lynk & Co), Ma Qing Hua (Lynk & Co) et Rob Huff sur sa CUPRA Leon Competición de Zengő Motorsport. Yvan Muller a repris la piste, après sa sortie dans le gravier durant la séance matinale, et s’est classé 16e.



Les qualifications de la WTCR Race of Italy doivent débuter à 15h00, heure locale et CET.

