Flash Essais Libres 2 WTCR : Tarquini met la pression sur Björk

Gabriele Tarquini a indiqué qu’il serait un candidat à la victoire lors de la WTCR Race of China-Ningbo ce week-end après s'être hissé à la deuxième place des essais libres 2 alors que les concurrents du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO continuent de prendre leurs marques sur un Ningbo International Speedpark chaud et sec ce vendredi.

Le pilote de l'équipe BRC Racing, Gabriele Tarquini, qui occupe la tête du classement WTCR, est passé de 7e à la 2e place lors de son dernier tour pour se retrouver à seulement 0.246s de Thed Björk. Le pilote YMR a réitéré sa solide performance des EL1 en terminant premier pour la deuxième session consécutive.



Mais Tarquini, qui devance Yvan Muller de YMR pour seulement trois points en tête du classement WTCR, a expliqué qu’il n’avait pas été facile d’obtenir un temps compétitif sur sa Hyundai i30 N TCR.



"La voiture est très étrange, il n'y a pas d'adhérence", a déclaré l'italien. "J'ai eu du mal lors des EL1 et au début des EL2, mais nous avons changé quelque chose sur le set-up et cela a semblé fonctionner. Nous verrons comment ça se passera demain."



Norbert Michelisz, son équipier de l'équipe BRC, a permis à Hyundai de terminer la séance aux trois premiers rangs, devant les Audi RS 3 LMS de Frédéric Vervisch et Nathanaël Berthon. Le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Esteban Guerrieri complète le top six sur sa Honda Civic Type R TCR, malgré des dégâts au niveau de sa direction en début de séance.



Zsolt Zsabóa signé un 7e chrono prometteur pour Zengő Motorsport au volant de la première des Cupra TCR, devant Jean-Karl Vernay, de l'équipe Audi Sport Leopard Lukoil, qui semble s'être frictionné avec un Pepe Oriola passablement énervée. Le pilote du Team OSCARO by Campos Racing n’était que 23e après un long moment d'immobilisation pour réparer la roue arrière gauche de sa TCR Cupra.



Le débutant du WTCR, Ma Qing Hua, a continué à montrer un bon rythme dans sa Honda du Boutsen Ginion Racing. 6e lors des EL1, le pilote chinois a enchaîné avec une 9e place lors de cette séance alors qu’il continue à apprendre le circuit et la voiture.



Yann Ehrlacher, du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, complète le top 10 devant l'Alfa Romeo Guilietta TCR de l'équipe Mulsanne emmenée par Kevin Ceccon. Yvan Muller a conclu au 12e rang suite à ses problèmes de direction assistée dans les EL1, tandis que Denis Dupont, de l’équipe Audi Sport Team Comtoyou - qui avait dominé les premières minutes de la séance - se classe 13e.



Les Volkswagen Golf TCR du Sébastien Loeb Racing de Mehdi Bennani et Rob Huff ont terminé respectivement aux 16e et 17e rangs, alors qu'Aurélien Comte était le meilleur des PEUGEOT 308TCR de DG Sport Compétition en 19e position.



La qualification pour la course 1 de la WTCR Race of China-Ningbo aura lieu samedi à 11h00 heure locale.

