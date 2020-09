Attila Tassi a poursuivi son bon début de WTCR Race of Germany en réalisant le meilleur temps de la seconde séance d’essais sur les 25,378 kilomètres de la Nordschleife du Nürburgring qui accueille cette semaine la WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Le pilote ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, déjà le plus rapide lors de la première séance, a réalisé un temps de 8m55.051s avec sa Honda, soit 1.283s plus rapide que celui d’Yvan Muller qui a amélioré sur la fin avec sa Lynk & Co 03 TCR de Cyan Racing.