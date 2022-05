Santiago Urrutia a gardé son niveau de forme du matin pour être une nouvelle fois le plus rapide dans la seconde séance d'essais libres de la WTCR Clean Fuels for All Race of France, tandis que les pilotes poursuivaient leur acclimatation au Circuit de Pau-Ville.

L'Uruguyen a réalisé le meilleur chrono en 1m.20.125s avec sa Lynk & Co 03 TCR de Cyan Performance, plus rapide de seulement 0.079s que celui de Mikel Azcona au volant de sa Hyundai Elantra N TCR de la BRC Hyundai N Squadra Corse.



Plus d'informations à suivre...

