Flash Première qualification : Comte signe sa première Pole Position DHL

Le pilote du DG Sport Compétition a réalisé le meilleur tour en 2m11.536 au volant de sa PEUGEOT 308TCR, ce qui lui permettait de se mettre hors de portée de la plus rapide des Alfa Romeo Giulietta TCR du Team Mulsanne.

« Ma première pole en WTCR, c’est fantastique pour l’équipe », a déclaré Comte. « Je suis très heureux. »

Ceccon s’était déjà montré rapide lors de la deuxième séance d’essais libres, avant de taper une pile de pneus et d’abîmer une roue de son Alfa. Après des réparations menées rapidement par l’équipe Mulsanne, il était à nouveau en pleine forme et s’est hissé au sommet des chronos après 11 minutes dans la séance. Mais Comte améliorait son chrono à 10 minutes de la fin.

Esteban Guerrieri et Yann Ehrlacher ont terminé troisième et quatrième au volant de leurs Honda Civic Type R TCR, tandis que leurs rivaux sur Hyundai, Gabriele Tarquini et Yvan Muller se sont classés respectivement cinquième et sixième pour le BRC Racing Team et le YMR.

Une fois encore, les temps étaient serrés sur le circuit de 5,8 km, moins d’une seconde séparant les 15 premiers.

Mehdi Bennani du Sébastien Loeb Racing venait ensuite au volant de sa Volkswagen Golf GTI TCR, devant la deuxième Hyundai BRC de Norbert Michelisz. Jean-Karl Vernay, qui semblait avoir du mal à être dans le rythme avec sa RS 3 du Audi Sport Leopard Lukoil Team, a fait de gros efforts pour se classer neuvième, tandis que le coéquipier de Comte, Mato Homola – qui avait été le plus rapide lors des essais libres 1 – complétait le top 10.

Frédéric Vervisch était le premier des Audi Comtoyou en 11e position, devant le plus rapide des pilotes Cupra TCR, Pepe Oriola. Aurélien Panis, de l’équipe Comtoyou, et Nathanaël Berthon, suivaient de près, tandis que le Britannique Rob Huff terminait à une décevante 15e place. Mais il devançait au moins le prétendant au titre de l’équipe YMR, Thed Björk, qui ne pouvait pas faire mieux que la 17e place sur sa Hyundai.

Tiago Monteiro a signé le 20e temps à l’issue de sa première séance de qualification en WTCR OSCARO sur sa Honda du Boutsen Ginion Racing, alors qu’il poursuivait son retour remarquable après une longue période de convalescence, alors que le coéquipier de Vernay, Gordon Shedden – vainqueur lors de la dernière course en Chine – ne se classait que 22e.

La deuxième séance de qualification de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan a lieu à 15h30 heure locale. La course 1 est prévue samedi à 14h05.

