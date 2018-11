Flash première qualification WTCR : Huff décroche la pole position DHL dans un dernier effort

Rob Huff a attendu la fin de la première qualification de la WTCR Race of Macau pour signer la Pole position DHL pour la course 1 sur le Circuito da Guia ce matin.

Esteban Guerrieri du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, savourait déjà une pole position qu'il pensait acquise, lorsque la Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing a franchi la ligne d'arrivée battre dans un ultime effort la Honda Civic Type R TCR. Huff a abaissé son propre record à Macao avec un tour en 2m29,090s pour s'assurer la pole position DHL alors qu'il vise rien moins qu'une dixième victoire sur ce circuit urbain de 6,12 km.



"La course sera peut-être une autre histoire, mais je me suis donné la meilleure chance de remporter la victoire", a déclaré Huff, ravi. “C'est pour l'équipe. Nous avons eu pas mal de malchance cette année et notre place dans le championnat ne reflète pas notre niveau de performance".



"Cela montre simplement que vous ne devez pas tout miser trop tôt à Macao", a-t-il ajouté à propos de son dernier effort. "Je savais qu'il me restait quelque chose dans le sac et j'ai tout donné dans les deux derniers secteurs."



Derrière Guerrieri, Yvan Muller a pris le troisième rang sur sa Hyundai i30 N TCR, alors que le Français tentera de battre Gabriele Tarquini pour le titre de la saison inaugurale du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO ce week-end. Mais Muller n’était pas heureux après avoir été gêné par Guerrieri sur le circuit.



Le neveu de Muller, Yann Ehrlacher, a terminé quatrième au volant de sa Honda du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, mais le Français savait avant le début de la séance de 40 minutes qu’il entamerait la course 1 depuis la dernière ligne à la suite d’un changement de moteur effectué depuis la dernière manche à Suzuka.



Jean-Karl Vernay, le plus rapide lors de la première séance d’essais libres du jeudi, a terminé cinquième sur son RS 3 LMS du Audi Sport Leopard Lukoil Team, devant l'équiper de Huff, Mehdi Bennani.



Le leader du WTCR OSCARO, Tarquini, s'est qualifié huitième derrière son coéquipier du BRC Racing, Norbert Michelisz. Frédéric Vervisch, du Team Comtoyou, et Pepe Oriola, sur sa Cupra TCR de l’équipe OSCARO by Campos Racing, complètent le top 10.



La séance a été interrompue par un drapeau rouge à la suite d’un accident de Thed Björk, l'équipier d'Yvan Muller. Le Suédois a gâché ses espoirs de victoire et surtout de titre en WTCR OSCARO en écrasant sa Hyundai contre le mur de pneus à la sortie du rapide Fisherman’s Bend. Aurélien Panis, du Comtoyou Racing, était lui aussi en déroute après un contact contre un mur de pneus.



André Couto s’est montré le plus rapide parmi les pilotes wildcards de Macao, la Honda du MacPro Racing établissant un temps lui donnant la 25e place sur la grille, sur 31 inscrits. Filipe Souza était le suivant dans l’Audi RS 3 LMS du Champ Motorsport, devant Kevin Tse du Teamwork Motorsport.



La deuxième qualification du WTCR à Macao a lieu à partir de 13h35 heure locale.

