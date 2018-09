Flash première qualifications WTCR : Björk signe la Pole Position DHL pour la Course 1

Thed Björk partira de la Pole Position DHL pour la Course 1 de la WTCR Race of China-Ningbo après avoir produit une performance exceptionnelle en qualifications ce matin alors qu'une petite seconde seulement sépare les 18 premiers pilotes.

Le Suédois, qui a également dominé les deux séances d’essais libres du vendredi, a signé un chrono de 1m51.028s sur sa Hyundai i30 N TCR YMR pour devancer la RS 3 LMS TCR du Comtoyou Racing pilotée par Frédéric Vervisch.



"Fantastique - je devais signer ce tour", a déclaré un Björk satisfait. “Vervisch était proche, je suis donc content d’être devant. Je me sens confiant. Ce sera une belle course. La piste est tellement technique et il est si facile de dépasser et de faire une erreur. ”



Vervisch, toujours à la poursuite de sa première pole position en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO, s'est hissé en haut de la feuille des temps, mais une fois que Björk a haussé le ton et s'est emparé du meilleur chrono, il n'a pas pu attaquer pour reprendre son bien, ayant endommagé son radiateur. Mais son chrono était suffisant pour s'assurer une place en première ligne pour la course 1.



Le duo de l'équipe BRC Racing Team, Norbert Michelisz, et le leader du WTCR OSCARO, Gabriele Tarquini, partiront eux de la deuxième ligne après avoir signé respectivement les 3e et 4e temps au volant de leur Hyundai. Esteban Guerrieri, au volant de sa Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, devance Nathanaël Berthon qui maintenait sa bonne forme après de bons essais libres au volant de son Audi du Comtoyou Racing.



Zsolt Szabó, du Zengő Motorsport, a signé un excellent 7e chrono au volant de sa Cupra TCR, devant Denis Dupont de l’équipe Audi Sport Team Comtoyou.



Rob Huff et Mehdi Bennani complètent le top 10 sur leurs Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing, devant Pepe Oriola (Cupra du Team OSCARO by Campos Racing), Yann Ehrlacher et Yvan Muller, à 0.712s du temps de la Pole Position DHL signé par son coéquipier Björk.



Le Chinois Ma Qing Hua s'est qualifié en 17e position pour son premier rendez-vous en WTCR sur sa Honda du Boutsen Ginion Racing, tandis que le double champion DTM Timo Scheider - qui connaît sa première expérience sur un traction avant - a conclu à deux places derrière lui sur sa Honda du ALL-INKL.COM. Münnich Motorsport



Comme lors des essais, Kevin Ceccon a été le plus rapide des deux Alfa Romeo Giulietta TCR du Team Mulsanne en 18e position, tandis que les PEUGEOT 308TCR de Mato Homola et Aurélien Comte du DG Sport Compétition concluent en bas du classement après des changements de moteur préventifs. Homola s'est arrêté sur la piste et a provoqué la fin de la séance sous les drapeaux rouges, à seulement 35 secondes de la fin de la séance, alors que tombait une pluie légère.



La course 1 du WTCR Race of China-Ningbo a lieu à 15h30 heure locale.

The post Flash première qualifications WTCR : Björk signe la Pole Position DHL pour la Course 1 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.