Le champion en titre du WTCR a réalisé un temps de 2m05.838s, ce qui lui permet de marquer cinq points et s'assurer la pole position DHL pour la course 1 dans sa Hyundai i30 N TCR de l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. Il s'agit de la première pole position DHL de Michelisz en 2020 et de sa première depuis la WTCR Race of Malaysia l'année dernière.



Les autres pilotes ayant marqué des points en concluant dans le top 5 ce premier segment des qualifications sont Gilles Magnus, Jean-Karl Vernay, Gabriele Tarquini et Thed Björk.



Sensation du côté du leader du championnat Yann Ehrlacher, qui a eu du mal à suivre le rythme et qui n'est pas parvenu, de manière inattendue, à se hisser dans le top 12. Une contreperformance qui l'a empêché de progresser vers la Q2. Son changement de moteur pour ce week-end signifie en outre qu'il prendra le départ de la course 1 en fond de grille, avant de s'élancer de la 18e position pour les courses 2 et 3.



"J'ai eu une pénalité pour dépassement des limites de la piste lors de ma première tentative, et j'ai ensuite eu une grosse vibration à l'avant-gauche", a déclaré le Français déçu.



Sa seule consolation est que son principal rival pour le titre, Esteban Guerrieri, a été plus lent encore, ne se qualifiant qu'en 19e position - ce qui complique la tâche également au pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda de rattraper son retard au classement.



"Ce n'était pas une bonne séance pour mon point de vue", a déclaré Guerrieri. "Nous n'avons pas un bon potentiel ce week-end, mais nous n'avons pas exploité au maximum ce que nous avions. Mon mon premier run a été ruiné par une erreur de ma part, et j'ai commencé à sous-virer, puis lors de mon dernier run, j'étais en pneus usés. C'était un peu la pagaille".