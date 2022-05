Mehdi Bennani a décroché la pole position pour la course 1 de la WTCR Race of Germany grâce à un dernier tour de qualification sensationnel sur la Nordschleife du Nürburgring. Son coéquipier de l'équipe Comtoyou Team Audi Sport, Gilles Magnus, ne s'est montré que 0,015s plus lent sur le circuit de 25,378 km.

Les deux pilotes de l'équipe Comtoyou ont été les seuls à réussir à boucler trois tours au cours de la séance de 30 minutes, et leurs derniers efforts se sont avérés décisifs. Leur performance au volant de leurs Audi RS 3 LMS équipées de Goodyear ont relégué les Lynk & Co deSantiago Urrutiaet du champion en titre du WTCRYann Ehrlacheraux troisième et quatrième places, ces derniers n'ayant pu boucler qu'un seul tour de qualification.



Mikel Azconaa réalisé le cinquième temps sur sa Hyundai N Squadra Corse Elantra N TCR BRC, devant le pilote de Cyan PerformanceThed Björk, qui comme Urrutia et Ehrlacher, n'a fait qu'un tour sur son Audi Lynk & Co.



Nathanaël Berthon, du Comtoyou DHL Team Audi Sport s'est classé septième, tandis que le pilote Goodyear #FollowTheLeaderNéstor Girolamia été le plus rapide des Honda Civic Type R TCR en huitième position. Mais le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport a perdu l'occasion de s'améliorer dans son dernier tour, lorsqueRob Huffest sorti de la route devant lui au volant de sa Cupra Leon Competición du Zengő Motorsport. Huff a fini en 12e position grâce à son effort au premier tour, tandis que lors de son premier passage, Girolami a également perdu la carrosserie au-dessus de son passage de roue avant droit sur Döttinger Hohe.



Norbert Michelisz a obtenu le neuvième temps sur sa Hyundai, tandis qu'Yvan Muller de Cyan Racing Lynk & Co - le seul pilote de Lynk & Co à avoir fait deux tours - était P10. Cela signifie que le Français prendra le départ de la course 2, dont la grille est partiellement inversée, en pole position.



Ma Quing Hua était en P11 pour Cyan Performance Lynk & Co, devant Huff, Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), Attila Tassi (LIQUI MOLY Team Engstler) et Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport). Tiago Monteiro (Honda) d'Engstler et Dániel Nagy, pilote de Zengő, complétaient l'ordre final.



La course 1 du WTCR Race of Germany a lieu demain (samedi) à 10h00 heure locale, la course 2 devant suivre à 12h35.

