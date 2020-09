Le Français a été le dernier à s’élancer avec son Audi RS 3 LMS du Comtoyou DHL Team Audi Sport, et a réalisé un chrono de 1m35.486s pour déloger Yann Ehrlacher (Cyan Racing) de la première place. Candidat au FIA Rookie Award réservé aux débutants, Gilles Magnus a encore impressionné dans son pays et pris la troisième place.



“Nous avons fait de très bons essais d’avant-saison et les gars ont fait du très bon travail sur l’Audi. Ça allait très vite sur ce tour, surtout dans le dernier secteur. Je savais que je devais tout donner”, a réagi un Berthon comblé.



Bien que déçu d’avoir manqué la pole DHL, Ehrlacher était satisfait de sa séance :“Après cette longue période sans course, je suis assez content d’être en première ligne et d’inscrire quelques points en qualification. J’ai fait un tour à la limite, je n’avais plus de marge. Faire mieux aurait été difficile et nous allons nous battre demain.”



Plus d’informations à suivre.