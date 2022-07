Néstor Girolami a réalisé le tour le plus rapide du week-end de la WTCR Race of Italy, décrochant la pole position pour la Course 1 sur l’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi. Le pilote d’une des Honda engagées par ALL-INKL.COM Münnich Motorsport a pris le dessus sur Mikel Azcona lors de la Q3 disputée sur un tour.

Girolami a ainsi obtenu sa seconde pole position de la saison, grâce à un tour tout en attaque, pour déloger Azcona de la première place tandis que Norbert Michelisz, Nathanaël Berthon et Esteban Guerrieri ont complété le top 5.



Plus d’information à suivre.

