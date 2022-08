Néstor Girolami a signé sa troisième pole position de 2022 en WTCR – FIA World Touring Car Cup avec une performance impressionnante lors des qualifications de la WTCR Race of Alsace GrandEst.

Le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport a parcouru le Circuit de l’Anneau du Rhin en 1m26.546s durant la Q3 disputée sur un tour seul en piste, avec sa Honda, pour déloger Nathanaël Berthon et son Audi du Comtoyou DHL Team Audi Sport de la première place.



Ayant signé le meilleur temps en Q2, Girolami pouvait choisir sa position de départ pour la Q3. L’Argentin a opté pour s’élancer en dernier parmi les cinq pilotes les plus rapides jusque-là.



Il a été bien inspiré puisqu’il a battu Berthon de seulement 0.026s après avoir été devancé dans les deux premiers secteurs. Ce tour lui rapporte aussi un bonus de dix points qui lui permet de ramener son retard sur le Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat), Mikel Azcona, à 32 unités.



“C’était dingue”, a dit Girolami.“J’ai fait le maximum qui pouvait être fait. Nous savions que la température de la piste baissait et avons donc estimé que passer en dernier serait un avantage.”



“Un immense merci à l’équipe ALL-INK et à HRC au Japon. Tout le monde a fait du super boulot. Ça s’annonce difficile demain, mais en travaillant bien, nous allons gérer.”



Derrière Berthon, Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse) a pris la troisième place, suivi d’Esteban Guerrieri, coéquipier de Girolami, et de Gilles Magnus dont Comtoyou avait remplacé le turbo de son Audi en seulement 15 minutes avant le début de la séance.



Tiago Monteiro (LIQUI MOLY Team Engstler) a réussi sa meilleure qualification de l’année avec la sixième place, alors que son coéquipier Attila Tassi a été exclu de la dixième place – et de la pole position pour la Course 2 à la grille de départ partiellement inversée – pour seulement 0.034s.



Derrière Monteiro ont terminé l’équipier de Berthon, Tom Coronel, et celui d’Azcona sur la seconde Hyundai Elantra N TCR, Norbert Michelisz, qui avait été le plus rapide aux essais libres.



Rob Huff (Zengő Motorsport) et Mehdi Bennani (Comtoyou) ont complété le top 10, le Marocain décrochant ainsi la pole position de la Course 2 devant le Britannique de CUPRA.

