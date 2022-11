Mikel Azcona a signé une pole position cruciale lors des qualifications de la WTCR Race of Bahrain, avant-dernièr rendez-vous du WTCR – FIA World Touring Car Cup, devançant Nathanaël Berthon sur le Bahrain International Circuit.

Azcona, Goodyear #Followtheleader (leader du championnat), s’est montré le plus rapide dans les trois phases de cette séance de qualification, pour faire un pas de plus vers ce qui serait son premier titre en WTCR en décrochant sa seconde pole position de la saison 2022.



L’Espagnol a terminé en tête de la première session Q1 de 20 minutes. Une bonne aspiration fournie par son coéquipier Norbert Michelisz lui a permis de se hisser en haut des écrans de chronométrage, les deux pilotes réalisant un doublé pour Hyundai. Rival d’Azcona pour le titre, Néstor Girolami a pris la troisième place devant l’autre Honda d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, aux mains d’Esteban Guerrieri.



Gilles Magnus et Berthon ont été les plus véloces des représentants d’Audi, aux cinquième et sixième places devant leur équipier chez Comtoyou, Mehdi Bennani. L’invitéwildcardFranco Girolami, petit frère de Néstor, a fait une excellente première séance de qualification WTCR en intégrant la Q2 avec le neuvième chrono, devant la troisième Hyundai de Nicky Catsburg. Bence Boldisz est lui aussi “passé” avec le 11e temps, tout comme son équipier chez Zengő Motorsport, Dániel Nagy.



Les principaux déçus car éliminés ont été Tom Coronel et Tiago Monteiro, seulement 13e et 14e respectivement. L’autrewildcardViktor Davidovski a terminé 15e.



“Le timing n’a pas été bon”, a dit Coronel.“Nous n’avons pas été là au bon moment. J’ai eu quelques difficultés à ma première tentative, puis nous avons perdu du temps à cause de la pression des pneus et nous nous sommes fait sortir pour deux centièmes de secondes. J’y crois pas...”



La Q2 de 15 minutes a vu Azcona garder le rythme, et même mieux, avec un chrono ahurissant en 2m11.177s qui lui a ouvert les portes de la Q3. Berthon a pris la deuxième place et Néstor Girolami s’est retrouvé à un moment sur le point d’être éliminé mais il est remonté au dernier moment de la 11e à la troisième place pour s’en sortir. Michelisz, quatrième, s’est lui aussi qualifié, tout comme Catsburg sur la troisième Hyundai.



Attila Tassi n’est pas passé loin avec le sixième chrono, suivi de Magnus et Guerrieri qui a ralenti devant Franco Girolami dans une zone de freinage, forçant le pilote Audi à le contourner par l’extérieur. Mais la bonne nouvelle pour Girolami Jr, neuvième de cette Q2, a été qu’il prendra le départ de la Course 2, à la grille partiellement inversée, en deuxième position derrière Mehdi Bennani qui a terminé dixième.



Néstor Girolami a été le premier à s’élancer pour la Q3 sur un tour seul en piste. Le pilote Honda a signé un très bon chrono en 2m11.221s, à seulement un dixième de la référence d’Azcona.“Je pense que ça a été un très bon tour”, a-t-il déclaré dans la radio de son équipe.



Catsburg a été le suivant à prendre la piste, mais il a terminé à 0.543s de Girolami.“Un tour compliqué. J’ai souffert tout le week-end, je suis juste content d’avoir atteint la Q3”, a-t-il réagi, indiquant à son équipe qu’il avait“perdu du temps dans la ligne droite”en raison d’un passage tardif du quatrième au cinquième rapport. Son chrono a ensuite été annulé en raison d’un dépassement des limites de la piste.



C’était maintenant au tour de Michelisz. Le Hongrois s’est montré le plus rapide dans les deux premiers des trois secteurs, mais a perdu du temps dans le dernier pour finir à 0.201s de Girolami.



Berthon a été l’avant-dernier pilote à jouer la pole position. Le Français d’Audi a pointé derrière Girolami aux deux premiers intermédiaires, mais une superbe fin de tour lui a permis de terminer devant la Honda de l’Argentin pour 0.046s.



Cela laissait Azcona seul en lice dans sa quête des cruciaux points de bonus revenant au plus rapide. Le pilote Honda a réalisé un tour aussi propre que rapide pour décrocher la timbale avec une avance de 0.114s. Le classement final donnait donc Azcona suivi de Berthon, Girolami, Michelisz et Catsburg.



La Course 1 de la WTCR Race of Bahrain doit débuter à 19h05, heure locale (17h05 à Paris), et la Course 2 est prévue demain (dimanche) matin à 10h00 (08h00 à Paris).

