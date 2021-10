Mikel Azcona a décroché la pole position pour la Course 2 de la WTCR Race of Czech Republic après avoir signé le meilleur temps du dernier segment de qualifications sur l'Autodrom Most.

Le pilote espagnol était le deuxième à prendre la piste en Q3 et son tour en 1m38.757s s'est avéré suffisant pour que sa CUPRA Leon Competición de l'équipe Zengő Motorsport demeure en tête des feuilles des temps jusqu'à la fin - avec seulement 0.091s de mieux que Norbert Michelisz.



A suivre.

WTCR Flash WTCR Essais Libres 2 : Michelisz devance Vernay IL Y A 3 HEURES

WTCR Michelisz est prêt à se battre en WTCR et sûr à 100 % d’être un meilleur pilote qu’avant IL Y A 5 HEURES