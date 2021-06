Nestor Girolami a dominé les qualifications du WTCR sur la Nordschleife pour la seconde année consécutive, le pilote argentin s'étant montré le plus rapide sur le sec au volant de sa Honda, et s'élancer de la pole position pour la course 2 de la WTCR Race of Germany.

Le jeune Attila Tassi a donné le ton dès le premier tour du circuit de 25,378 km, réalisant un temps de 8m59.285s au volant de sa Honda Civic Type R TCR de l'équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport. Esteban Guerrieri et Girolami permettaient à Honda de placer quatre voitures dans le top 4. Le local Luca Engstler s'était alors intercalé entre les voitures japonaises avec le troisième temps sur sa Hyundai Elantra N TCR Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.



Girolami se hissait en haut de la feuille des chronos dès le deuxième tour en signant un temps impressionnant de 8m54.791s, soit 0.780s plus rapide que le deuxième meilleur temps, Jean-Karl Vernay sur sa Hyundai N Liqui Moly Racing Team Engstler. Guerrieri se positionnait à ce moment au troisième rang, mais Tassi rétrogradait après un tour compliqué, avec notamment une frayeur à Hatzenbach.



Vernay a tout donné pour arracher la pole position lors de son troisième tour mais n'a pas réussi à améliorer, ce qui a permis à Girolami de rester en tête grâce à son deuxième tour quasi parfait.



"C'est incroyable", a déclaré un Girolami ravi. "J'ai de très bons souvenirs de l'année dernière avec un tour incroyable et le répéter cette année n'allait jamais être facile. Je m'améliorais sur mon dernier tour, mais mon équipe m'a dit que le dernier secteur était un peu humide. Même si Vernay avait amélioré, j'aurais été deuxième".



Girolami a également profité de l'occasion pour dédier sa pole position à son ancien pilote de grand prix et compatriote Carlos Reutemann, qui se bat actuellement contre la maladie.



"Une bonne journée pour nous", a déclaré Vernay lors de sa première performance en qualification au volant de la nouvelle Hyundai. "Nous avons eu un petit problème lors des Essais Libres 1 hier, mais il a été réglé pour les EL2. Ça ne va pas être facile cette année, mais c'était un bon début."



Derrière Girolami et Vernay, Guerrieri se classait troisième au final. "Je suis plus fatigué qu'heureux, c'était vraiment difficile", a déclaré l'Argentin, qui a remporté la course 1 de la WTCR Race of Germany l'année dernière. "On est vraiment à la limite sur ce circuit".



Engstler, candidat au titre de pilote junior FIA WTCR, a réalisé le quatrième temps, devant Santiago Urrutia dans la première des Lynk & Co 03 TCR. Gabriele Tarquini suit ensuite pour BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, avec la Honda de Tiago Monteiro en septième position, la Hyundai de Norbert Michelisz en huitième position et le roi du WTCR Yann Ehrlacher, neuvième.



Son oncle Yvan Muller s'est qualifié au 10e rang, ce qui lui permettra de prendre le départ de la course 1 en grille inversée depuis la pole position - mais il s'en est fallu de peu. Tom Coronel, 11e, n'a manqué le 10e chrono que pour 0,002s - l'équivalent de 11 centimètres sur ce tour de 25,378 kilomètres - sur l'Audi RS 3 LMS de deuxième génération, qui fait ses débuts mondiaux lors de la WTCR Race of Germany.



"Je peux être satisfait de cela, en particulier lorsque vous avez 51 ans sur ce circuit et avec l'engagement que vous devez donner", a plaisanté Muller. "Nous allons voir ce que la course va nous apporter. Nous avons eu de la chance avec la météo lors de cette séance, mais demain, tout peut être possible sur l'Enfer vert."



Derrière Coronel, Nathanaël Berthon pointe au 12e rang sur son Audi, devant Tassi, Gilles Magnus, Thed Björk et Frédéric Vervisch, qui avait dominé la deuxième séance d'essais libres sur piste à la fois sèche et humide jeudi soir.



Rob Huff prend encore ses marques a conclu au 18e rang pour son retour en WTCR au volant de la CUPRA Leon Competición de Zengő Motorsport, tandis que le duo frère et sœur Andreas et Jessica Bäckman était respectivement en 17e et 20e.



La course 1 de la WTCR Race of Germany s'élancera samedi à 09h00 heure locale.

WTCR Le roi du WTCR souhaite la bienvenue à une potentielle reine du WTCR, et espère que davantage de IL Y A UNE HEURE

WTCR La dixième saison de Monteiro avec Honda débute avec la WTCR Race of Germany IL Y A 5 HEURES