Esteban Guerrieri a été le plus rapide lors d’une séance de qualification serrée de la WTCR Race of Portugal pour emmener un triplé Honda sur le Circuito do Estoril.

L’Argentin a battu ses équipiers chez ALL-INKL.COM Münnich Motorsport que sont Tiago Monteiro et Néstor Girolami pour décrocher la pole position de la Course 2 sur sa Honda Civic Type R TCR.



Plus d’informations à suivre...

