Rob Huff a signé une sensationnelle première pole position cette saison sur les terres de son équipe du Zengo Motorsport, le pilote britannique et la formation hongroise ayant signé le meilleur chrono en vue de la WTCR Race of Hungary à l'issue d'une séance des plus disputées.

Plus d'informations à venir...

