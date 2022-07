Santiago Urrutia a décroché sa première pole position de la saison sur la WTCR Race of Portugal en battant son équipier de chez Lynk & Co, Yann Ehrlacher, pour décrocher la première place sur la grille à l'issue d'une séance qualificative très intense à Vila Real.

Le pilote de Cyan Performance a terminé à seulement 0,049s plus vite que le roi du WTCR après une séance de tirs au but serrée en Q3 autour du circuit de rue rapide et exigeant.



"Je suis super heureux, c'est toujours bon d'être en pole position", a déclaré Urrutia après la troisième réalisation de ce type de sa carrière WTCR, et lors de sa première visite à Vila Real. "Merci à Cyan Performance, ils m'ont donné une très bonne voiture. C'était une journée difficile pour apprendre la piste, mais les gars qu'ils ont livré le meilleur pour moi. La dernière fois que j'ai fait la pole était il y a longtemps à Aragon, donc je suis heureux. Maintenant, nous devons nous pencher sur la stratégie pour demain."

