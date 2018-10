Flash Seconde Qualification du WTCR : un sensationnelle Shedden décroche sa première pole DHL

Gordon Shedden a décroché de manière sensationnelle sa première pole position DHL lors des qualifications du dimanche lors de la WTCR Race of China-Wuhan alors que le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO continue de réserver du suspense sur le Wuhan International Street Circuit.

Le pilote écossais s'est hissé en haut de la feuille des temps à la fin de Q2 au volant de son RS 3 LMS de l'équipe Audi Sport Leopard Lukoil et est resté sur la même dynamique lors de la Q3 pour battre Frédéric Vervisch, de l'Audi Sport Team Comtoyou, pour la pole position DHL.



"Absolument fantastique !" a commenté un Shedden ravi, qui avait déjà signé son premier podium en WTCR OSCARO lors de la course 1 du samedi. "Après le podium d'hier, je devais garder le même rythme. Mon tour en Q2 était ridicule ! Et je n'avais pas fait beaucoup de Q3 cette année... j'avais donc besoin d'un tour solide. Maintenant, je dois rester devant au départ et gagner la course !"



Plus d'informations à venir...

