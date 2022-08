La quête par Néstor Girolami d’une seconde victoire successive en WTCR – FIA World Touring Car Cup est bien lancée avec le meilleur temps signé par l’Argentin lors des tests officiels avant la WTCR Race of Alsace GrandEst.

Au volant de sa Honda Civic Type R TCR équipée de Goodyear, Girolami a couvert un tour du Circuit de l’Anneau du Rhin, long de 3,620 kilomètres, avec un chrono de 1m27.036s – devançant son équipier et compatriote au sein d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri, de 0.078s.Gilles Magnus a été le troisième plus rapide pour le Comtoyou Team Audi Sport, une place devant le Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat) Mikel Azcona de la BRC Hyundai N Squadra Corse.Tiago Monteiro, qui connaît une campagne 2022 malchanceuse, est un bon cinquième sur sa Honda du LIQUI MOLY Team Engstler, suivi de Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport). Norbert Michelisz (équipier d’Azcona), Mehdi Bennani (concurrent le mieux placé du WTCR Trophy), Attila Tassi (équipier de Monteiro) et Rob Huff, sur sa CUPRA de Zengő Motorsport CUPRA), ont complété le top 10.La séance de test officielle de cet après-midi était la dernière opportunité pour les équipes de maîtriser le Circuit de l’Anneau du Rhin avant les Essais Libres 1 de vendredi matin, lesquels doivent débuter à 9h30 CET.