Mikel Azcona a signé sa seconde victoire de la saison dans la Course 1 de la WTCR Race of Hungary, après avoir mené de bout en bout depuis sa pole position sur le Hungaroring.

L’Espagnol de la BRC Hyundai N Squadra Corse a pris un bon départ, creusé un écart et décroché une impressionnante seconde victoire avec la Hyundai Elantra N TCR. Celle-ci fait de lui le nouveau WTCR Goodyear #Followtheleader (leader du championnat).



Le champion WTCR en titre Yann Ehrlacher (Lynk & Co), qui s’est élancé de la troisième place sur la grille, a profité d’une petite erreur de Nathanaël Berthon (Audi) dans l’avant-dernier tour pour s’emparer de la deuxième place.



Plus d’informations à suivre.

