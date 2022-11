Mikel Azcona s’est assuré sa quatrième victoire de la saison en dominant la Course 1 de la WTCR Race of Bahrain, emmenant un doublé pour BRC Hyundai N Squadra Corse devant son équipier Norbert Michelisz sur le Bahrain International Circuit.

Azcona, déjà Goodyear #Followtheleader (leader du championnat) avant ce week-end, a porté son avance sur son plus proche rival, Néstor Girolami, à 53 points, le pilote de la Honda Civic d’ALL-INKL.COM Münnich n’ayant pu terminer que quatrième après s’être incliné face à Nathanaël Berton et sa RS3 LMS du Comtoyou DHL Team Audi Sport.



Plus d’informations à suivre.

