Thed Björk a signé sa seconde victoire cette saison en WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, dans la Course 1 de la WTCR Race of Netherlands.

Le Suédois, parti de la DHL Pole Position, a précédé son équipier de chez Cyan Racing, Yvan Muller, pour signer un doublé Lynk & Co alors que Mikel Azcona, de PWR Racing, a décroché son second podium de la saison. Le top 15 de la #WTCR2019SUPERGRID se tenait en moins de dix secondes à l'arrivée.

Plus d'informations à suivre.

