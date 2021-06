Le Roi du WTCR Yann Ehrlacher a signé sa première victoire de la saison 2021 en prenant l’avantage au départ sur Gabriele Tarquini, qui s’est élancé en pole position, dans la Course 1 de la WTCR Race of Portugal sur le Circuito do Estoril.

Le pilote Cyan Racing a emmené un triplé Lynk & Co devant son oncle Yvan Muller et Santiago Urrutia après que Tarquini a abandonné avec un pneu endommagé.



Tiago Monteiro a terminé quatrième sur sa Honda Civic Type R TCR d’ALL-INKL.DE Münnich Motorsport pour devenir le nouveau Goodyear #Followtheleader après que ses rivaux dans la course au titre, Jean-Karl Vernay et Néstor Girolami, n’ont pas atteint l’arrivée.



Plus d’informations à suivre.

