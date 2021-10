Néstor Girolami a devancé Esteban Guerrieri pour un doublé ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, décrochant du même coup son premier succès de l'année lors de la Course 1 de la WTCR Race of Czech Republic lors d'une première manche du FIA WTCR - World Touring Car Cup pleine d'action sur l'Autodrom Most.

Girolami, neuvième vainqueur en neuf courses WTCR cette saison, s'est élancé de la deuxième place sur la grille partiellement inversée, a évité le grabuge dans le virage 1 au départ et a ensuite mené toute la course, tandis que la Honda Civic Type R TCR sœur de Guerreri a tenu tête à Yann Ehrlacher, le pilote Goodyear #FollowTheLeader, tout au long des 15 tours de la course pour prendre la deuxième place.



Girolami a dépassé Petr Fulín, parti en pole position sur la grille de départ inversée, dès l'extinction des feux, le pilote Wildcard ayant signalé des problèmes d'embrayage avant le départ. Puis, au premier virage, Norbert Michelisz a heurté l'arrière de la Lynk & Co d'Yvan Muller, ce qui a fait partir en tête-à-queue Nathanaël Berthon, cinquième. Le héros local Fulín se retrouvait lui aussi pris dans la bousculade, sa CUPRA Leon Competición rejoignant la Comtoyou DHL Team Audi Sport de Berthon dans le bac à gravier. Cela a déclenché une interruption derrière la Safety Car.



La course a repris au quatrième tour et Girolami, qui avait également été percuté dans le virage 1 après le départ, prenait le large en tête. Son coéquipier Guerrieri effectuait lui un bon dans la hiérarchie depuis la neuvième place sur la grille, prenant l'intérieur au virage 1 et a lui aussi évité le chaos - se hissant directement à la deuxième place. Le pilote argentin s'est ensuite bien défendu, maintenant Ehrlacher - troisième depuis la septième place sur la grille - à distance tout au long d'une course tendue.



"C'était dur", a déclaré un Girolami ravi. "Je savais que le virage 1 allait être compliqué. J'ai été touché mais j'ai pu me maintenir devant. Je tiens à remercier l'équipe, Honda et les sponsors. Maintenant, dans la course 2, nous avons une bonne chance de remporter plus de points."



Derrière Guerrieri, Ehrlacher était heureux de monter sur le podium pour consolider son avantage en tête du classement WTCR. "Des points vraiment précieux, c'est plus que bon à prendre", a-t-il déclaré.



Ehrlacher a devancé son oncle Muller, qui a pris l'échappatoire au virage 1 après son contact avec Michelisz, mais qui s'est bien repris pour terminer quatrième, Thed Björk, sur une autre Lynk & Co, l'ayant laissé passer au cinquième tour. Derrière le trio de Cyan Lynk & Co 03 TCR, Jean-Karl Vernay complète le top 6 sur son Elantra N TCR du Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.



Michelisz a terminé en septième position devant Mikel Azcona, qui s'élancera de la pole position pour la course 2. Le coéquipier de l'Espagnol chez Zengő Motorsport, Rob Huff, est passé de la 12e place sur la grille de départ à la neuvième place, dépassant Tom Coronel à la sortie du virage 2 dans l'avant-dernier tour. Le Néerlandais a terminé 10e sur son Audi Sport RS 3 LMS de l'équipe Comtoyou DHL.



Les autres pilotes ayant marqué des points lors de cette première manche sont Gabriele Tarquini (Hyundai) 11e1, Santiago Urrutia (Lynk & Co), Luca Engstler (Hyundai), Frédéric Vervisch (Audi) et Bence Boldizs (CUPRA).



La course 2 de la WTCR Race of Czech Republic est prévue à 17h10 heure locale.

