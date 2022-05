Néstor Girolami a emmené un doublé du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport devant son équipier Esteban Guerrieri lors de la WTCR Clean Fuels for All Race of France, manche d'ouverture dans les rues de Pau.

Girolami et Guerrieri, partis de la première ligne, se sont échappés de la première ligne au volant de leur Honda Civic TCR et ont mené la course jusqu'au bout, tandis que le héros local Yvan Muller complétait le podium au volant de sa Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR.



"Quelle façon de commencer la saison", a déclaré Girolami, le Goodyear #Followtheleader, après ce qui constitue sa sixième victoire en WTCR."Tout d'abord, merci à l'équipe qui a fait un travail fantastique. Nous avons réalisé une performance incroyable hier et nous avons fait le travail dès la première course. L'élément clé était le départ. Nous avons réussi à prendre un départ similaire à celui d'Esteban, j'ai abordé le premier virage avec une petite marge. Après cela, nous nous sommes préoccupés de la dégradation des pneus parce que sur ce circuit, à cette température, et en touchant les bordures parfois, cela peut être un problème. J'ai essayé d'éviter les bordures autant que je le pouvais."



"Je suis tellement heureux. Gagner ici à Pau est incroyable. C'est comparable à la Nordschleife, Macao, c'est un mini-Monaco, disons. Donc être capable de gagner ici signifie beaucoup pour moi. Je veux aussi remercier Honda parce que c'est la quatrième année qu'ils me font confiance, et c'est tellement important de commencer l'année comme ça. Alors gardons cette dynamique et allons-y pour la course 2".



Derrière Muller, une série de péripéties a changé l'ordre des courses. Nathanaël Berthon semblait en route vers la quatrième place sur son Audi Sport RS3 LMS de l'équipe Comtoyou DHL et a brièvement pressé Muller pour le podium. Mais le Français a touché une barrière et a rétrogradé, se retrouvant sous la pression du roi du WTCR Yann Ehrlacher. Le pilote Lynk & Co a pris l'Audi de vitesse à l'approche du virage 2 avec un peu plus de deux minutes au compteur et Ehrlacher est passé à l'intérieur pour aller chercher une quatrième place derrière son oncle Yvan Muller.



Ma Qing Hua a réalisé une bonne première course avec Cyan Performance, malgré avoir perdu deux places au départ. Le pilote chinois a surclassé Ehrlacher lors des qualifications du samedi, mais le Français a pris un bon départ pour remonter à la cinquième place. Ma a également perdu une place au profit d'Attila Tassi sur sa Honda Liqui Moly Team Engstler.



Mais Ma a regagné une place à 19 minutes de la fin grâce à une manœuvre opportuniste sur Tassi à l'épingle, alors que la Hyundai N Squadra Corse Elantra N TCR de Mikel Azcona se faufilait également. Tassi est ensuite rentré aux stands dans les derniers instants.



Ma est ensuite remonté à la cinquième place qu'il occupait au départ en suivant Ehrlacher et en dépassant Berthon au virage 2. Le malheur de Berthon s'est poursuivi plus loin quand Azcona est entré en contact avec l'Audi alors qu'il effectuait sa manoeuvre de dépassement, la RS3 LMS heurtant une barrière. Bien qu'il se soit revenu en piste, Berthon a dû rentrer au stand pour des réparations et des pneus neufs et a été classé en 16e.



Azcona a pressé Ma pour la cinquième place dans le dernier tour, mais s'est contenté de la sixième place pour sa première course pour le BRC Hyundai N Squadra Corse, Santiago Urrutia plaçant quatre Lynk & Cos dans le top sept. Gilles Magnus a été le premier des pilotes Audi en huitième position, après avoir dépassé un Norbert Michelisz mécontent dans les premiers instants de la course. Mehdi Bennani complète le top 10 sur sa voiture du Comtoyou Team Audi Sport.



Les autres pilotes dans les points sont Tom Coronel (Audi) en 11e position, Rob Huff - qui a réalisé le meilleur tour en course sur sa Zengő Motorsport Cupra Leon Competición - Dániel Nagy (Cupra), Éric Cayrolle (Audi) et Tiago Monteiro en 15e position.



La course 2 de laWTCR Clean Fuels for All Race of France est prévue à 17h10 heure locale.

Ad

WTCR FuelsEurope utilise le rendez-vous de Pau en WTCR pour promouvoir sa campagne Clean Fuels for All en IL Y A 5 HEURES

WTCR L’équipe WTCR de Bjork, lui-même indemne, lancée dans une “course contre le temps” IL Y A 5 HEURES