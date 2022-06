Gilles Magnus a résisté à une énorme pression de la part de Rob Huff pour remporter la Course 1 de la WTCR Race of Spain après une course passionnante au MotorLand Aragón.

Le duo est resté très proche de l’extinction des feux jusqu’au drapeau à damier, Huff donnant tout ce qu’il avait avec sa CUPRA Leon Competición de Zengő Motorsport – mais sans jamais parvenir à dépasser la RS3 LMS du Comtoyou Team Audi Sport, Magnus décrochant la seconde victoire de sa carrière en WTCR et la première pour Audi en 2022.



Plus d’informations à suivre.

