Gabriele Tarquini a signé son premier succès en WTCR - FIA World Touring Car Cup en deux ans en menant durant toute la course depuis la pole position avec la grille inversée lors de la Course 1 sur la WTCR Race of Spaini sur le MotorLand Aragon.

Le vétéran italien, dont la dernière victoire remonte à la WTCR Race of Hungary en 2019, a dominé le héros local Mikel Azcona pour signer un succès acquis à la force du poignet sur sa Hyundai Elantra N TCR de l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.



Plus d'informations à suivre...

