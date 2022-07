Santiago Urrutia a devancé Yann Ehrlacher qui a parachevé un doublé pour Lynk & Co dans une passionnante Course 1 de la WTCR Race of Portugal à Vila Real.

Le pilote Cyan Performance Urrutia a remporté sa seconde victoire de la saison après être parti en tête depuis sa pole position. Ehrlacher l’a dépassé à la faveur du Joker Lap, qui est propre à Vila Real, mais l’Uruguayen arepris son bien à la suite d’une consigné donnée au champion WTCR en titre.



Plus d’informations à suivre.

