Flash WTCR Course 1 : Vernay s’impose devant Oriola, premier podium pour Shedden

Jean-Karl Vernay a converti sa Pole Position DHL en victoire dans la course 1 sur la WTCR Race of China-Wuhan alors que cinq marques ont terminé au sept premières places sur le Wuhan International Street Circuit.

Le pilote Audi Sport Leopard Lukoil Team a devancé Pepe Oriola, placé à ses côtés sur la première ligne au volant de sa Cupra TCR du Team OSCARO by Campos Racing, alors que Gordon Shedden, l'équipier de Vernay, est venu à bout de Yann Ehrlacher et de sa Honda du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport pour décrocher son premier podium en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.



Plus d'informations à venir...

