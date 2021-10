Frédéric Vervisch devient le premier pilote à s'imposer deux fois cette saison en FIA WTCR - World Touring Car Cup après avoir remporté la Course 1 de la WTCR Race of France au Circuit Pau-Arnos.

Le pilote belge s'est élancé de la pole sur la grille partiellement inversée au volant de sa RS 3 LMS de l'équipe Comtoyou Team Audi Sport et a mené de bout en bout avant de s'imposer devant la Lynk & Co Cyan Performance de Thed Björk.



Plus d'informations à suivre...

