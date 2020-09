Yann Ehrlacher a remporté la Course 2 de la WTCR Race of Belgium après que le détenteur de la DHL Pole Position, Nathanaël Berthon, a été pénalisé pour un départ anticipé, le premier week-end de cette saison 2020 de la WTCR – FIA World Touring Car Cup s’est achevée dans un climat tendu à Zolder.

Cette victoire est la première d’Ehrlacher sur la Lynk & Co 03 TCR de Cyan Racing et sa troisième au total en WTCR. Son oncle Yvan Muller et le nouveau venu en WTCR Santiago Urrutia ont parachevé un triplé pour le constructeur chinois après avoir tous deux dépassé Gilles Magnus, vainqueur du FIA Rookie Award à domicile sur son Audi RS 3 LMS de Comtoyou Racing.