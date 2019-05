Esteban Guerrieri a augmenté son avance en tête de la #RoadToMalaysia avec une victoire serrée sur la Course 2 à grille inversée de la WTCR Race of Netherlands at Zandvoort.

Le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport a été mis sous forte pression par un duo de SLR Volkswagen constitué de Benjamin Leuchter et Johan Kristoffersson, mais la Honda Civic Type R TCR a résisté pour signer une seconde victoire cette saison en WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Plus d'information à venir.

The post Flash WTCR Course 2 : Guerrieri bat deux Volkswagen SLR pour la victoire appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.