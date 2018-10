Flash WTCR course 2 : Huff remporte une course à grille inversée pleine de suspense

Rob Huff a battu l'auteur de la DHL Pole Position Pepe Oriola pour remporter la course 2 avec la grille inversée lors de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan alors que la WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO a offert un autre spectacle fantastique à Suzuka.

La Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing pilotée par Huff s'est infiltrée en tête au premier virage devant la Cupra TCR du Team OSCARO by Campos Racing emmenée par le poleman Pepe Oriola et n'allait plus être délogée du commandement jusqu'à l'arrivée.



«Félicitations au Sébastien Loeb Racing, la voiture était incroyable», a déclaré Huff après sa deuxième victoire de la saison. «Nous avons vraiment trouvé l'opportunité parfaite. Je suis tellement content pour l’équipe. C’est incroyable, avec Mehdi [Bennani] [son coéquipier] qui a gagné la dernière fois.



«Je suis heureux de terminer la saison comme nous aurions dû le faire en milieu de saison. Cela a été difficile."



Oriola s'est montré déçu de perdre son avantage au départ, mais il se satisfait tout de même de cette deuxième place. «J’ai pris un très bon départ, mais Rob a pris un envol incroyable», a-t-il déclaré.



Le départ de Huff lui a sans doute permis d'aller remporter cette victoire, mais le Britannique a eu par la suite encore beaucoup à faire pour protéger sa position dans les premiers tours. La voiture de sécurité a en effet été appelée presque immédiatement après que Bennani a accroché Esteban Guerrieri et du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. La Honda Civic Type R TCR de l'Argentin a tapé les barrières à haute vitesse.



Lorsque la course a repris au troisième tour, Oriola a mis la pression sur Huff, mais le Britannique a réussi à reprendre les devants tandis que la course progressait pour s'imposer avec une avance de 1,444 seconde. Oriola a ensuite résisté à la pression de la Hyundai i30 N TCR du BRC Racing Team de Norbert Michelisz, qui avait dépassé l’Audi RS 3 LMS Comtoyou de Denis Dupont à la chicane à la fin du troisième tour. Michelisz a suivi Oriola de près jusqu'au drapeau à damiers, mais a dû se contenter de la troisième place, se plaignant par la suite d'une usure excessive des pneus.



Dupont perdait trois autres places au huitième tour, au profit de son coéquipier de Comtoyou Racing, Aurélien Panis, qui s'emparait de la quatrième place, alors que Gabriele Tarquini et le vainqueur de la course 1, Kevin Ceccon, passaient également devant le pilote soutenu par la fédération belge. La cinquième place de Tarquini lui permettait de reprendre la tête du classement aux points du WTCR OSCARO. Yvan Muller, à égalité de points avec l’Italien après la course 1, ratait tout juste la zone des points cette fois, en terminant 11e.



Derrière Ceccon et Dupont, Aurélien Comte de DG Sport Compétition a pris la huitième place sur sa PEUGEOT 308TCR devant Bennani et Yann Ehrlacher du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Frédéric Vervisch du Audi Sport Team Comtoyou terminait 12e devant Thed Björk et Jean-Karl Vernay, tandis que Tiago Monteiro, pour son retour héroïque à la compétition, a répété son résultat de la course 1 avec un autre 15e place dans sa Honda du Boutsen Ginion Racing.



La troisième course de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan a lieu à 12h30 heure locale.

