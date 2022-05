Mikael Azcona a remporté la Course 2 à la grille partiellement inversée de la WTCR Clean Fuels for All Race of France après que Norbert Michelisz et Attila Tassi, qui se partageaient la première ligne, se sont accrochés juste après le départ sur le Circuit de Pau-Ville.

Azcona, sur sa Hyundai Elantra N TCR de la BRC Hyundai N Squadra Corse, a terminé devant les deux Lynk & Co de Santiago Urrutia et Ma Qing Hua après que le champion WTCR en titre, Yann Ehrlacher, a été contraint de rentrer au stand en raison d'une crevaison alors qu'il était troisième.



Plus d'informations à suivre...

