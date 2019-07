Flash WTCR Course 2 : première victoire pour Azcona et PWR

Mikel Azcona a exploité une excellente stratégie du tour joker pour obtenir sa première victoire en WTCR - FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO dans la Course 2 à grille inversée de la WTCR Race of Portugal, à Vila Real.

L'Espagnol s'est élancé de la troisième place avec sa Cupra TCR de PWR Racing mais a utilisé son joker – spécificité du Circuito Internacional de Vila Real long de 4,785 kilomètres – pour dépasser Esteban Guerrieri et le détenteur de la DHL Pole Position, Ma Qinghua. Cette victoire est aussi la première de PWR Racing en WTCR / OSCARO et la première d'une Cupra cette saison.

Plus d'informations à suivre.

