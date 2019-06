Flash WTCR Course 2 : première victoire pour Kristoffersson

Johan Kristoffersson a signé sa première victoire en WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO alors que Rob Huff et Gabriele Tarquini se sont accrochés durant la Course 2 à grille inversée de la WTCR Race of Germany.

Le double champion du monde FIA de Rallycross Kristoffersson a défendu sa DHL Pole Position avec détermination au départ, menacé qu'il était par le pilote invité Antti Buri parti lui aussi en première ligne. Mais une fois le commandement assuré, Kristoffersson a mené les trois tours de course sur les 25,3 kilomètres de la Nordschleife.

