Flash WTCR Course 2 : Première victoire pour Vervisch, Muller sur le podium

Frédéric Vervisch est devenu le 15e vainqueur différent lors de cette saison inaugurale du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO alors que Yvan Muller a décroché un podium crucial dans la Course 2 du WTCR à Macao ce matin.

Vervisch, pilote de l'équipe Audi Sport Team Comtoyou, a réussi une belle manoeuvre de dépassement qui lui a permis de prendre le meilleur au départ sur le poleman Timo Scheider, tandis que Muller mettait la pression sur la Honda du All-INKL.COM Münnich Motorsport jusqu'à l'arrivée pour le gain de la deuxième place.



Gabriele Tarquini, le leader du championnat du WTCR OSCARO, a été éliminé dans un incident dès le premier tour au premier virage à Lisboa, ce qui a permis à Muller de réduire l'écart à seulement 18 points dans leur duel pour le titre avant une troisième et dernière course qui s'annonce passionnante.



"Avec 60 kg de lest de performance pour les Audi ici, je ne m'y attendais pas", a déclaré Vervisch, ravi. «Mais Jean-Karl Vernay, vainqueur de la course 1, a prouvé que cela pouvait être fait hier. J'étais le seul pilote du top 10 à ne pas avoir remporté de course, et maintenant c'est fait - à Macao. ”



Un premier drame est intervenu dans le premier tour, alors que Scheider menait le peloton. Derrière lui, Pepe Oriola poussait Yann Ehrlacher et sa Honda Civic Type R du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, un geste qui a déclenché une réaction en chaîne impliquant plusieurs voitures. Parmi les pilotes impliqués, on citera Rob Huff, auteur de la Pole Position DHL pour la course 3, Vernay, vainqueur de la course 1, Norbert Michelisz et, surtout, Gabriele Tarquini, qui ramenait sa voiture endommagée au stand pour la faire réparer.



Muller, sachant que son rival au titre était hors de la course, avait alors pour objectif de marquer autant de points que possible afin de se donner la meilleure chance possible de décrocher la couronne mondiale à l'issue de la course 3.



Au quatrième tour, l’ordre changeait en tête : Vervisch prenait le meilleur sur Scheider au Mandarin pour prendre la tête, tandis que derrière eux, Muller plongeait à l'intérieur de l'Alfa Romeo Giulietta TCR de Kevin Ceccon pour prendre la troisième place.



Muller se positionnait ensuite derrière Scheider et, durant le reste de la course, le duo a tenu en haleine les spectateurs avec une bataille palpitante, la Honda se défendant fermement mais de manière fair play à Lisboa à chaque tour, alors que la Hyundai YMR maintenait une forte pression. Mais Scheider a utilisé toute son expérience pour tenir bon et conserver la deuxième place, son meilleur résultat en WTCR OSCARO, suivi de près par Muller.



Ceccon a pris la quatrième place, tandis qu'Esteban Guerrieri se classait cinquième, devançant son coéquipier du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Ehrlacher, bien revenu après sa collision au départ avec Oriola pour terminer sixième.



Mehdi Bennani, Nathanaël Berthon, Luigi Ferrara et Aurélien Panis complètent le top 10, malgré que ce dernier a touché une pile de pneus légèrement en fin de course.



La troisième course du WTCR à Macao a lieu à 11h00 heure locale.

