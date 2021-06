Le héros local Tiago Monteiro a perdu ce qui semblait être une victoire certaine dans la Course 2 de la WTCR Race of Portugal, à cause d’un capot détaché, et son coéquipier Attila Tassi a alors pris la tête pour remporter sa première victoire en WTCR – FIA World Touring Car Cup sur le Circuito do Estoril.

Cette victoire fait du pilote ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda le plus jeune vainqueur de l’histoire du championnat.

Les problèmes ont commencé dès le départ, lorsqu’Esteban Guerrieri n’a pas réussi à s’élancer de sa pole position et a rétrogradé, alors que Monteiro prenait la tête. Mais comme dans la Course 1, la voiture de sécurité a été rapidement sollicitée après un contact entre Mikel Azcona et Tom Coronel, dont l’Audi RS 3 LMS du Comtoyou DHL Team Audi Sport a percuté violemment un rail.

La course a repris au troisième tour et Monteiro a commencé à prendre de l’avance, jusqu’à ce que le côté droit de son capot se détache et qu’il soit contraint de rentrer au stand.

Tassi s’est alors battu contre un trio de Hyundai pilotées par Jean-Karl Vernay, Norbert Michelisz et Gabriele Tarquini, lancés à la poursuite du jeune homme de 22 ans durant les cinq derniers tours.

« Ça a été une méga course », a déclaré Tassi. « Tout d’abord, je suis vraiment désolé pour Esteban et encore plus pour Tiago. Mais c’est du déjà-vu. Il y a deux ans à Vila Real, c’était la même chose, mais dans l’autre sens. C’est ma première victoire en WTCR et je suis très heureux, mais elle aurait dû arriver il y a deux ans. »

Plus d’informations à suivre.

