Santiago a résisté à Rob Huff pour remporter la Course 2 à la grille de départ partiellement inversée de la WTCR Race of Hungary, pour conclure le week-end de la WTCR – FIA World Touring Car Cup sur le circuit du Hungaroring.

Le pilote Cyan Performance Lynk & Co s’est élancé de la pole position, a contenu au départ celui de la CUPRA Leon Competición alignée par Zengő Motorsport, puis a bien géré un second départ – après une période de neutralisation derrière la voiture de sécurité – pour s’imposer. Mais il a subi une forte pression de la part du Britannique, qui attaqué l’Uruguayen sans relâche toute la course durant jusqu’au drapeau à damier.



Plus d’informations à suivre.

