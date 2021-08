Santiago Urrutia est devenu le huitième vainqueur différent en autant de courses dans cette saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup 2021, le pilote uruguayen ayant dominé la course 2 de la WTCR Race of Hungary du départ à l'arrivée.

De fait, c'est bien la Lynk & Co 03 TCR du Sud-Américain qui s'est effectivement élancée de la pole position après que l'auteur initial de la pole position, Rob Huff, a été contraint de s'élancer depuis la pitlane suite aux dégâts subis au niveau de la suspension de sa CUPRA lors de la Course 1.



De l'extinction des feux au drapeau à damiers, Urrutia s'est montré dominateur et s'est imposé en devançant la Honda Civic Type R TCR de Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) et l'Audi RS 3 LMS de Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport), pour un podium constitué de trois marques différentes.



La victoire d'Urrutia le place à égalité de points avec son équipier Yann Ehrlacher mais, avec un podium de plus que le pilote français cette saison, Urrutia s'empare de la première place du championnat, endossant la veste du #FollowTheLeader de Goodyear.



"Ce week-end montre qu'il faut se concentrer sur son propre travail et qu'il faut être à 100% chaque week-end", a déclaré un Urrutia ravi après la deuxième victoire de sa carrière en WTCR jusqu'à présent. "J'ai fait une erreur à Aragon, alors ça fait du bien d'être de retour au top. Ce n'est que ma deuxième saison, je ne m'attendais donc pas à être aussi compétitif."



Comme prévu, le départ s'est avéré crucial sur le Hungaroring. Huff a été contraint d'aligner sa CUPRA Leon Competición de Zengő Motorsport au bout de la pitlane après que son équipe a manqué de temps pour réparer les dommages causés par le contact avec la pile de pneus de la chicane dans la course 1. Un incident qui a offert le champ libre à Urrutia qui s'installait en tête au virage numéro un, alors que le peloton s'agitait derrière lui.



Girolami est entré en contact avec le héros local Norbert Michelisz, envoyant le pilote Hyundai en tête-à-queue - à la grande déception de la foule de supporters de "Norbi" qui avait été accueillie de nouveau dans la tribune principale du circuit cette année. Le pilote Honda poursuvait sa route en deuxième position tandis que Michelisz repartait en queue de peloton.



Frédéric Vervisch a pris un départ éclair depuis la neuvième place sur la grille et s'est retrouvé en troisième position à la sortie du virage 1. "C'était fou de partir 9e et de me retrouver ici sur le podium", a déclaré le pilote du Comtoyou Team Audi Sport. "Au départ, tout le monde est allé à l'intérieur". Cela lui a offert une ouverture dans laquelle il s'est engouffré avant d'aller chercher le podium.



Plus loin dans le peloton, Andreas Bäckman a été poussé dans le rail au virage 3 avec sa Hyundai Target Competition, avant que le peloton n'adopte un rythme élevé. Derrière le trio de tête, Mikal Azcona est monté sur le podium de la course 1 et a terminé quatrième pour Zengő Motorsport. L'Espagnol a une nouvelle fois touché Yvan Muller dans le premier tour, cette fois au virage 2.



Le champion en titre du WTCR, Yann Ehrlacher, a terminé cinquième et quitte le Hungaroring à égalité de points avec Urrutia en tête du classement, avec Muller sixième et Thed Björk septième complétant un week-end solide pour l'équipe Lynk & Co.



Esteban Guerrieri a terminé huitième sur sa Honda, devant le vainqueur de la course 1 Gilles Magnus, tandis que le héros local Attila Tassi complète le top 10.



Tiago Monteiro est 11e sur sa Honda, suivi de Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport). Jean-Karl Vernay, qui a débuté le week-end en tant que Goodyear #FollowTheLeader, et qui conclut ainsi une journée difficile en 13e position, alors qu'il était 16e sur la grille, tandis qu'un Michelisz déçu s'est remis de ses problèmes au premier virage pour terminer 14e.



Le dernier à marquer des points était Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), tandis que Huff était classé 18e.

