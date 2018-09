Flash WTCR Course 3 : Björk s’impose à nouveau, Tarquini de retour en tête du championnat

Thed Björk a décroché solidement son second succès lors de la WTCR Race of China-Ningbo à l'occasion de la Course 3 sur le Ningbo International Speedpark alors que le WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO a produit une nouvelle course très animée.

Le Suédois complété un beau carton plein pour l'équipe YMR après sa victoire dans la course 1 du samedi et celle de son patron Yvan Muller lors de la course 2 avec la grille inversée.



Gabriele Tarquini, du BRC Racing Team, terminé deuxième pour reprendre la tête du WTCR OSCARO qu'il avait perdu lors de la course 2, alors que Denis Dupont a décroché un sensationnel premier podium plein d'émotions au volant de son RS 3 LMS de l'Audi Sport Team Comtoyou.



Plus d'informations à suivre...

