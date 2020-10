Esteban Guerrieri s’est assuré sa seconde victoire sur la WTCR Race of Hungary pour réduire l’écart sur son rival pour le titre en WTCR – FIA World Touring Car Cup, Yann Ehrlacher, dans une Course 3 haletante sur le Hungaroring.

Parti de la DHL Pole Position, Guerrieri, déjà vainqueur de la Course 1 le matin, n’a jamais été devancé avec sa Honda Civic Type R TCR d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, obtenant sa troisième victoire de la saison – tandis que ses équipiers Tiago Monteiro et Néstor Girolami ont verrouillé le podium. Le Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher a terminé huitième, et vu son avance au championnat réduite à 22 points sur Guerrieri.