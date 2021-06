Santiago Urrutia a émergé en tête des chronos à la fin de la première séance d’Essais Libres alors que la WTCR Race of Portugal démarrait sur un Circuito do Estoril en ébullition. Les cinq marques représentées par des équipes clientes en WTCR – FIA World Touring Car Cup ont été représentées dans le top 10.

L’Uruguayen a réalisé un temps de 1min44,876s dans les dernières secondes de cette séance de 45 minutes, par des températures de piste atteignant 36 degrés. « C’est bien d’être au top mais ce n’est pas réel, nous n’avons pas la vitesse pour être au top », a réagi le pilote Cyan Performance Lynk & Co, qui court sur une Lynk & Co 03 TCR équipée de Goodyear. « Les pilotes ont adopté des stratégies différentes. Il fait de plus en plus chaud et la piste est sale, donc ça ira de mieux en mieux. »

Urrutia a devancé les Honda Civic Type R TCR ALL-INKL.DE Münnich Motorsport d’Attila Tassi, Esteban Guerrieri et Néstor Girolami, ce dernier ayant dominé une grande partie de la séance avant la dernière vague d’améliorations.

Le #FollowTheLeader Goodyear (leader du championnat), Jean-Karl Vernay, a réalisé le cinquième temps sur sa Hyundai Elantra N TCR de l’Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, devant le vainqueur de la WTCR Race of Germany et héros local Tiago Monteiro et l’un des pilotes du BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Norbert Michelisz.

La CUPRA Leon Competición de Mikel Azcona (Zengő Motorsport), la Cyan Racing Lynk & C0 03 TCR d’Yvan Muller et l’Audi RS 3 LMS de Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) ont complété le top 10 sur le tracé de 4,182 km.

Thed Björk n’a pas eu de chance, ayant été contraint d’arrêter sa Lynk & Co sur le circuit après 17 minutes de séance. « On ne voit généralement pas ça, mais nous avons un problème électrique avec la voiture », a déclaré le Suédois. « Ce ne sont que les EL1, mais tous les tours sont précieux ici. J’ai testé ici en 2015 et c’est un revers, mais je sais que je peux me refaire. Bien sûr, l’équipe va arranger ça. »

Luca Engstler (Hyundai) s’est classé 11e, devant Gabriele Tarquini (Hyundai), Nathanaël Berthon (Audi), le roi du WTCR Yann Ehrlacher (Lynk & Co) et Jordi Gené (CUPRA) qui a clôturé le top 15 des 22 pilotes engagés.

Les Essais Libres 2 de la WTCR Race of Portugal débuteront à 12h05, heure locale.

