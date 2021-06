Le champion en titre du WTCR Yann Ehrlacher a parfaitement débuté sa campagne pour la défense de son titre en signant le meilleur chrono de la première séance d'essais libres de la WTCR Race of Germany, pour l'ouverture du WTCR - FIA World Touring Car Cup sur la Nordschleife du Nürburgring.

Dans des conditions sèches et agréables, la Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR d'Ehrlacher a établi la référence lors de son troisième et dernier tour, tandis que son équipier de l'entité Cyan Performance Thed Björk a complété un doublé pour le constructeur chinois. Les cinq marques de compétition clients étaient représentées dans le top 10.



Nestor Girolami, qui avait décroché la pole position lors de la manche WTCR sur le Nürburgring l'an dernier, a donné le ton après les premiers tours de piste du célèbre circuit de 25,378 km, réalisant un temps de 9m00.423s au volant de sa Honda Civic Type R TCR ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Ehrlacher s'est ensuite brièvement hissé au sommet de la feuille des temps sur son deuxième tour lancé, avant d'être rétrogradé par Luca Engstler, candidat au titre de pilote junior FIA WTCR. L'Allemand, qui pilote pour Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, a été le premier à passer sous la barre des neuf minutes avec un tour de 8m59.103s sur sa nouvelle Hyundai Elantra N TCR.



Mais à sa troisième tentative, Ehrlacher est revenu en tête avec un temps de 8m57.720s, juste 1.255s devant Bjork.



"Ce n'est que la première séance d'essais, le soleil brille et le temps va certainement changer pour la deuxième séance d'essais et pour les qualifications", a déclaré Ehrlacher, qui a déclaré lors de la conférence de presse pré-événement que "la seule pression est dans mes pneus Goodyear". "Ce n'est pas facile de commencer la saison dans l'Enfer vert. La voiture se comporte vraiment bien et est proche de ce avec quoi nous avons terminé l'année dernière. Maintenant, nous repartons à l'attaque."



Derrière Björk, Engstler a terminé troisième, devant un autre jeune pilote, Attila Tassi de l'équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, qui a devancé de peu son coéquipier Girolami, cinquième.



Mikel Azcona a été le plus rapide des pilotes sur CUPRA Leon Competición, réalisant le sixième meilleur temps pour Zengő Motorsport devant Santiago Urrutia sur sa Cyan Performance Lynk & Co. Tiago Monteiro était le suivant sur sa Honda et Nathanaël Berthon était le pilote sur Audi RS 3 LMS le plus rapide, en neuvième position pour Comtoyou DHL Team Audi Sport.



Yvan Muller complète le top 10 sur sa Lynk & Co, mais la séance de 40 minutes s'est mal terminée pour le Français qui a percuté une barrière à Hatzenbach, au début de la Nordschleife.



Norbert Michelisz a terminé 11e de cette première séance pour son équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, devant Esteban Guerrieri (Honda) et Frédéric Vervisch sur son Audi Comtoyou, pour le retour du Belge en WTCR. Tom Coronel était 14e, et Gilles Magnus a complété un trio d'Audi pour compléter le top 15.



Jessica Bäckman a terminé sa première séance d'essais du WTCR au volant de la Hyundai Elantra N TCR de Target Competition à une respectable 18e place, juste devant le très expérimenté Espagnol Jordi Gené dans sa CUPRA de la Zengő Motorsport Drivers' Academy.



Jean-Karl Vernay a été le seul pilote à ne pas enregistrer de temps au tour, pour ses débuts avec l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing.



La deuxième séance d'essais libres de la WTCR Race of Germany débutera à 19h00, heure locale.

