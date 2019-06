Flash WTCR Essais Libres 1 : Huff au top sur la Nordschleife

Rob Huff, le pilote SLR VW Motorsport, a dominé les Essais Libres 1 lors de la WTCR Race of Germany mais a été serré de près par Esteban Guerrieri, le leader du WTCR OSCARO.

Le pilote de l'équipe BRC Hyundai N Squadra Corse Norbert Michelisz s'est montré le plus rapide à l'issue du premier tour, mais le Hongrois ne se montrait que 0,224 seconde plus rapide que Benjamin Leuchter de l'équipe SLR Volkswagen autour des 25,378 kilomètres du circuit Nürburgring Nordschleife.



Le coéquipier de ce dernier au sein du Volkswagen SLR, Johan Kristoffersson, s'est rapproché à moins de 0.090s de la référence de Michelisz, avant que le Britannique Rob Huff ne signe le meilleur chrono au volant de sa Volkswagen Golf GTI TCR avec un chrono de 9'01''746s.



Michelisz, sur Hyundai, a réduit l'écart sur Huff pour la première place avec un tour en 9'02''526s qui le plaçait deuxième à 0.780s, et a haussait encore le ton lors de son troisième tour en fin de séance pour se porter en tête du classement en 9'01''522 devant Huff.



Mais Huff n'en avait pas fini, et bouclait son dernier tour avec un chrono meilleur de 1.811s sur le pilote hongrois, devenant le premier pilote à franchir la barre des neuf minutes avec un 8'59''711s.



"Cela ne veut rien dire, mais c'est très important pour nous et pour l'équipe d'obtenir la première place, et avec Benny et Johan dans les cinq premiers avec nous, c'est ce dont nous avons besoin," se réjouissait Huff. "Ça fait du bien, c'est agréable de commencer le week-end comme ça, mais il y a beaucoup d'améliorations à apporter, mais je suis sûr que tout le monde l'a fait aussi - et personne ne va encore à pleine vitesse, alors attendons de voir ce qui se passe, mais faire deux ou trois tours réguliers en tout avec de bons temps est toujours agréable".



Une série d'améliorations dans le dernier tour a bousculé la hiérarchie, puisque Esteban Guerrieri du ALL INKL.com Münnich Motorsport s'est finalement classé deuxième sur sa Honda Civic Type R TCR, à 0,685s derrière Huff. Le Suédois Kristoffersson a établi un 9m00.509s pour se classer troisième.



Jean-Karl Vernay de l'équipe Leopard Racing Team Audi Sport a terminé quatrième devant Leuchter et Augusto Farfus se plaçait en sixième position sur son i30 N TCR du BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team. Michelisz a glissé à la septième place dans les dernières secondes, avec 1.242s d'avance sur Nestor Girolami, sur Honda.



Nicky Catsburg s'inquiétait de la vitesse de pointe de sa Hyundai i30 N TCR, mais s'est tout de même classé neuvième pour le BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team. Son compatriote néerlandais Niels Langeveld a complété le top 10 pour l'équipe Comtoyou Team Audi Sport.



Yvan Muller de l'équipe Cyan Racing Lynk & Co n'a enregistré aucun tour en raison d'un problème de boîte de vitesses. Andy Priaulx, pilote de Cyan Performance Lynk & Co, a également rencontré un problème de pression de carburant. Le problème a été corrigé, mais comme il a été remorqué vers les stands, il n'a pas été autorisé à disputer le reste de la séance.



Double vainqueur lors de la WTRC Race of Netherlands, Thed Björk, n'a pas, lui non plus, réalisé de temps, ce qui signifie que trois des quatre voitures de Cyan Lynk & Co ne sont pas apparues sur les écrans de chronométrage.



Daniel Haglöf du PWR Racing a été le seul autre pilote à ne pas enregistrer de temps.



Les essais libres 2 débutent à 12h30.

